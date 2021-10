Einmal New York sehen, Neu Delhi, Norwegens Fjorde. Lissabon und Lima. Sydney und Seoul. Den Gardasee (Foto) und Gizeh. Doch wie, wenn die Zeit knapp, das Budget bescheiden und das Reisen in der Pandemie eingeschränkt ist? Sonali Ranjiit und Vaishnav Balasubramaniam, zwei Inder, die in Singapur leben, entwickelten während eines Lockdowns unbändiges Fernweh – und eine Plattform namens Window Swap (in etwa: Fenstertausch), mittels der jeder den Blick aus seinem Fenster online teilen kann, indem er ein Video hochlädt. Oder man genießt einfach die mehr als 6000 Aussichten. Sogar, wenn nur ein Hinterhof auf Haiti zu sehen ist. www.window-swap.com