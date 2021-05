Gelassenheit un Langmut sinn die Basis fer e glickliches Leewe. Odder halt en Schnaps odder zwää.

Mer werd jo schlauer mit de Johre, hawwich gelese. Ich zum Beischbiel merk des an e paar neie Grundsätz in meim Leewe, die es Wohlfiehle leichter machen: Ich guck mer kä Fußballspiele mä aa, wann de Joachim Löw uff de Dräänerbank huggt; Ich habb immer e Thermoskann mit Baldriantee debei fer den Fall, dass ich irchendwu „Meldeverzeecherung bei de G’sundheitsverwaltung“ heer; Ich fang ach nit aa noochzurechne, wann unser Siwwe-Daache-Inzidenzwert schneller fallt wie de Dow Jones am Schwarze Freidaach. Ich denk mer: Es isch doch gut so un werd schunn stimme – genau wie sellemols bei meim Audo, wu laut Broschbeggt 4,7 Liter gebraucht hott un dann hawwich alle 500 Kilometer knapp 50 Liter getankt. Ou, Entschuldichung, ich habb jo schiergar noch en Wohlfiehl-Grundsatz vergesse: Känn Sarkasmus, wanner nit schriftlich in dreifacher Ausfiehrung b’stellt worre isch.

Jedenfalls: E gewisses Maß an Langmut un Gelassenheit helft in alle Lewenslaache. Odder achtsam ausgedrickt: Glick un Frääd fallen nit vum Himmel, mer muss se zu sich eilaade. Die Daache bin ich im Garte mit de Fieß im Rase hängegebliwwe, weil sich e paar Hälmelscher, wu e bissel zu lang waren, um mei Fieß gewickelt hänn. Dodebei hawwich dann aus Versehe die groß Schissel middem Grumbeersalat falle losse, wu mei Mitbewohnerin grad en halwe Noochmiddaach lang fabriziert hot. Frieher heddich ich mich uffgerecht, weil sich mei Mitbewohnerin uffrecht. Frieher heddich e schlechdes Gewisse g’hatt, weil de Rase nit gemeht isch. Heit? Loss ich ääfach alles liche, mach e Fläschel Wei uff un geh spaziere. Iwwer de Grumbeersalat werd schunn Gras wachse. Un vielleicht losst mich mei Fraa dann ach widder ins Haus – Kollateralschäde kalkuliert en kluuche Mann ei.

Un wann’s ganz dick kummt, mach ich’s wie beim Trinkspiel: Aache zu un en Schnaps g’soffe. Zum Beischbiel, wann im Monat 15 vun de Coronakris die Lokale widder uffmachen im Land vun de Dichter un Denker un Impfstoffentwickler – un die Kontakt-Noochverfolschung baut immer noch in weide Dääle uff Fresszettel uff. Odder wann fer die junge Leit alles dicht bleibt – un die geimpfte Alte danzen uff’m Disch odder fliechen durch die Weltg’schicht. Mer werd jo schlauer mit de Johre, hawwich gelese. Ich mään jo blooß.