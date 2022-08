Feuer und Flamme:

Gut gelaufen, oder?

Zufriedenheit spiegelt sich im Gesicht von Julia Richardt. Nach dem Einsatz gegen die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz sitzt sie erschöpft, aber mit sich im Reinen auf einer Wiese. Richardt ist freiwillige Feuerwehrfrau beim Verein Internationaler Katastrophenschutz @fire, einer gemeinnützigen nicht staatlichen Hilfsorganisation. Mehr als 30 Feuerwehrleute der ehrenamtlichen Vereinigung waren seit Mittwoch in Sachsen im Einsatz – zuvor hatten sie in Brandenburg versucht, die Flammen zu löschen. In Deutschland haben die internationalen Katastrophenschützer rund 450 Mitglieder, weitere 150 kommen aus Österreich, der Schweiz und Italien. Außer bei Waldbränden sind sie bei Rettungseinsätzen in Erdbebengebieten aktiv.