Ich bin immer froh, wann ich die Welt rette kann. Vor allem, wann des per Händi geht.

Falls Sie mich emol debei verwischen, wie ich in de Stadt nuff un nunner tiicher un allegebott kreiz un quer iwwer die Gass marschier, dann dirfen Se mer gern gratuliere: Ich bin seit e paar Woche stolzer B’sitzer vun enre Park-Äpp uff meim Händi. Ich zahl e paar Euro extra im Monat fer die Bequemlichkeit, nimmi miehselich zum Audomat dabbe se misse. Stattdesse drick ich uff mei Äpp, die wääß genau, wu ich bin, un schunn hawwich de digitale Parkschei. Genial.

Also, faktisch hawwich erscht emol känn Parkschei, weil die Äpp doch nit so genau wääß, wu ich bin. Es GPS, des Globale Positionierungssischdem vun de Amis, versetzt mein Standpunkt immer fünf bis fuffzeh Meter nääwer de Parkplatz un gern emol in die Mitt vun de Strooß. Erscht dort erscheint dann uff meim Händi de virtuelle Knopp: „Parkvorgang starten“. Vorher geht gar nix.

Die Uugenauigkeit licht, glaawich, am Russ, der nit so genau wisse derf, wu die deitsche Panzer vergammlen. Un dass ich in de Konsequenz allegebott vun emme E-Bike iwwer de Haufe gerennt werr, muss in Kriegszeide als Kollateralschade verbucht werre. Mein Zick-Zack-Kurs zu de korrekt hinnerlechte digitale Parkzon bringt mich viermol am Parkscheiaudomat vorbei – was kä Ironie isch, sondern Absicht. Ich kann des nämlich uff de Trainings-Äpp vun meim Händi als Pauer Walking deklariere. In de digitale Welt isch nix en Zufall.

Außerdem hawwich en finanzielle Gewinn. Ich zahl jetzt exakt uff die Minutt blooß noch fer die Zeit, bis ich widder ans Audo kumm. Nix mä mit: am Audomat zwää Euro fer zehn Minudde latze, blooß weil ich kä klännes Minzgeld habb oder weil ich noch nit wääß, wie lang ich brauch. Dass ich schunn dreimol vergesse habb, die Äpp auszuschalte un dann e Daachesticket abgerechent werd: Des isch de Preis fer de Fortschritt. Dodefor bin ich digital un modern un cool un, ja, babbierlos! Wissen Se, wieviel herrliche Bääm ihr Leewe fer dabbiche Parkschei losse missen? Do bin ich e Vorbild fer e besseri Welt. Nix zu danke iwwrichens. Ich mach des gern.

Geschdern war ich widder als Held unnerwegs: im Zick-Zack iwwer die Gass, die Aaache uff’m Händi, allzeit bereit fer die Noochricht „Parkvorgang starten“! Do rempelt mich so en Holldoowe vun de Seit aa un saacht: „Wollen Se velleicht mein Parkschei? Do isch noch dreivertel Stunn druff.“ Was fer en reaktionäre Penner!

Ich mään jo blooß.