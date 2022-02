Anbaden bei zwölf grad:

Erstes Freibad öffnet wieder

Manchmal kann man ihn schon riechen. So ganz leicht. Und man spürt ihn. Und man sieht ihn: Schneeglöckchen sind schon länger wieder da und die Spitzen der Tulpen schauen aus den Blumenbeeten. Die Rede ist vom Frühling. Aber jetzt, bei dieser Nachricht weiß man, er kommt sicher, der Frühling steht in den Startlöchern. Es geht mit g-r-o-ß-e-n Schritten in die richtige Richtung. Denn das Karlsruher Sonnenbad hat seine Freibad-Saison eröffnet. Bei zwölf Grad haben sich am Freitag etwa 50 Schwimmer ins 27,8 Grad warme Wasser gestürzt. Nach Angaben der städtischen Bädergesellschaft meldet sich das Sonnenbad damit als erstes reines Freibad in Deutschland aus der Winterpause zurück. Ach, pack die Badehose ein!