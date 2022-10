Religionswirrwarr:

Das falsche Gotteshaus

Der Nahe Osten ist eine Region voller Fallstricke, in denen man sich leicht verheddern kann. Das musste jetzt die hessische SPD erfahren. Zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hatten Partei und Fraktion allen Jüdinnen und Juden auf Facebook und Instagram „Gmar Chatima tova“ (zu Deutsch: „Möge deine Einschreibung in das Buch des Lebens gut abgeschlossen werden“) gewünscht. Dazu postete die SPD jedoch ein Foto des Felsendoms auf dem Tempelberg in Jerusalem – und das ist ein islamischer Schrein. Gerade der Tempelberg ist ein ständiger Zankapfel der Religionen. Für gläubige Juden ist es der heiligste Ort, weil dort der biblischen Überlieferung zufolge der Erste und Zweite Tempel standen; Muslime verehren den Platz, weil von hier laut Koran der Prophet Mohammed seine Himmelfahrt angetreten haben soll. Trotz der Prüfung durch mehrere Mitarbeiter sei niemandem in der Hessen-SPD aufgefallen, dass das Foto keine Synagoge, sondern eines der bedeutendsten islamischen Bauwerke zeige, erklärte ein Parteisprecher. Inzwischen hat die SPD den Beitrag gelöscht und sich entschuldigt. „Uns ist etwas unterirdisch Dummes passiert, für das wir zu Recht hart kritisiert werden“, heißt es in dem Post. Nun ja: Wer aus Fehlern lernt, wird irgendwann weise.