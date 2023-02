Pastor stirbt nach 40 Tagen

In Mosambik ist nach Angaben eines Mediziners ein Pastor bei dem Versuch gestorben, 40 Tage „wie Jesus“ zu fasten. Der Mann sei am Montag im Zentralkrankenhaus der Küstenstadt Beira gestorben, sagte der Chefarzt des Krankenhauses, Neusa Joel, am Donnerstag. Der Pastor, der die evangelische Kirchengemeinde Santa Trindade in der Provinz Manica im Zentrum des südostafrikanischen Landes leitete, sei am 38. Tag des Fastens „in kritischem Zustand und mit kaum wahrnehmbaren Vitalzeichen“ in das Krankenhaus gebracht worden, sagte Joel. Zwei Tage später sei der Mann an Organversagen gestorben. Nach Angaben seiner Ehefrau habe der Pastor eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium des Neuen Testaments nachahmen wollen, laut der Jesus 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste fastete, ohne Brot zu essen oder Wasser zu trinken. Lokalen Medienberichten zufolge hatte der fastende Geistliche keine Nahrung und kaum Flüssigkeit zu sich genommen. Familienmitglieder und Mitglieder der Kirchengemeinde hätten zu spät erkannt, dass der Pastor medizinische Hilfe benötigte.