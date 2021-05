Katholiken und Protestanten unternehmen einiges, um für Jugendliche interessanter zu werden. Während der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf mit ihnen zockt und sich beim Geocoaching auf Schnitzeljagd begibt, hat sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) etwas anderes einfallen lassen: Mit der Online-Werbekampagne „Schick uns dein Lied!“ fordert sie junge Leute dazu auf, ihre Nase ins Gesangbuch zu stecken. Das hört sich langweilig an, ist im Nachhinein betrachtet aber doch eine witzige Idee.

Schweißtreibende Aufgabe

Gesucht werden drei Monate lang die Top 5 – die fünf besten Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch. Jeder kann seine Lieblingslieder auswählen. Eine schweißtreibende Aufgabe, wie die ulkigen EKD-Werbefotos vermuten lassen. Da ist eine rothaarige Schönheit zu bewundern, die in der Wanne liegend lauthals Kirchenlieder schmettert. Als Mikro dient der Brausekopf. Dann die mit Kopfhörern ausgestattete Eva in Jeans und Karobluse, die in ihren Stielkamm röhrt. Und schließlich noch ein bärtiger Hobbykoch, der singend seine Paprikaschoten anhimmelt – ein tätowiertes Kreuz auf dem muskulösen Oberarm. Fast schmerzhaft wird hier eine Lebensfreude vorgeführt, an der es pandemiebedingt ringsum ein wenig hapert. Zumal das Singen ja gerade verpönt ist.

Fetzige Plakate

Ob die fetzigen Plakate junge Leute dazu animieren, sich an der Aktion zu beteiligen, wird sich zeigen. Der Pfälzer Landesmusikdirektor Jochen Steuerwald ist jedenfalls optimistisch. Er hat nach der ersten Woche schon über 2500 Einträge registriert, was er als hohes Interesse wertet. Zum Vergleich: Eine EKD-Online-Umfrage zum Gottesdienst hatte nach einem Vierteljahr gerade mal 3000 Protestanten dazu veranlasst, sich per Mausklick zu äußern.

Wahl der Lieblingslieder

Doch zurück zu den Lieblingsliedern: In den nächsten neun Jahren wird laut EKD ein neues Evangelisches Gesangbuch entstehen. In gedruckter Form und als digitales Format. Daran arbeitet seit 2019 eine Findungskommission, in der Mitglieder aus allen Landeskirchen sitzen, darunter auch Musikstudentinnen.

Sperrige Texte oft wenig mitreißend

Aus der Pfalz ist neben Jochen Steuerwald auch die Landesmusikbeauftragte Heike Messerschmitt dabei. Die Pfarrerin der Landauer Stiftskirchengemeinde ist gespannt, ob die Online-Suche nach der persönlichen Hitliste auch Konfirmanden anspricht. Schließlich sind viele Kirchenlieder nicht gerade mitreißend – die Texte oft sperrig mit Melodien, die nicht ins Ohr gehen. Im Gesangbuch finden sich aber auch stimmgewaltige Choräle und christliche Popsongs.

Martin Luther hat’s erfunden

Martin Luther, der Erfinder des evangelischen Kirchenlieds, sang gerne und gut zur Laute. Was er vertonte, war herb und urwüchsig. Sein Psalm „Ein feste Burg ist unser Gott“ wurde zur Hymne der Reformation. Nach Luther hat Paul Gerhardt das deutsche Kirchenlied geprägt. Heike Messerschmitts Nummer Eins stammt von ihm. „Geh aus mein Herz und suche Freud“ mag sie, weil es in trostlosen Zeiten so viel Hoffnung spendet.

Manches lässt sich garnicht hören

Steuerwald findet es großartig, „aus einer Fülle fantastischer Lieder“ die Besten für das neue Gesangbuch auszuwählen. Ein Lieblingslied hat er nicht, aber oberflächlich hingeschusterte banale Texte und konturlose Melodien kann er nicht leiden.

Seine Kollegin Messerschmitt verabscheut das Lied 454 „Auf und macht die Herzen weit“, dessen chinesischer Tempelgesang ihr auf die Nerven geht. Und ein Mußbacher Trompeter spielt derzeit am liebsten Paul Gerhardts Choral „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ – als trotzige Antwort auf das langlebige Gesangsverbot und seine Corona-Zwangspause als Chorleiter.