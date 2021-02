Teure Scheidung:

6300 Euro für die Hausarbeit

Ein Familiengericht in Peking hat einen Mann dazu verdonnert, seiner Ex-Frau umgerechnet rund 6300 Euro Entschädigung zu zahlen, weil er sich in ihrer fünfjährigen Ehe um rein gar nichts gekümmert habe. Er habe ihr die Hausarbeit allein überlassen und sich auch nicht an der Erziehung des gemeinsamen Kindes beteiligt, klagte die Geschiedene. Das Urteil fußt auf einem neuen Gesetz, das eine Kompensation vorsieht, wenn ein Ehepartner keine Verantwortung für den gemeinsamen Haushalt übernimmt. Es hat in China eine erregte Debatte ausgelöst. Die einen glauben, das neue Gesetz schrecke junge Männer vom Heiraten ab. Andere sind schockiert über die geringe Summe. Für 6000 Euro bekäme man in Peking gerade mal für ein Jahr ein Kindermädchen.