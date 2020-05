Vergangene Woche wurde ich per Whatsapp bei drei verschiedenen Anti-Corona-Challenges nominiert, bei denen es stets darum ging, mehr oder weniger große Mengen eines ganz bestimmten oder auch frei zu wählenden Alkohols mit Genuss zu trinken oder auf ex runterzustürzen, mal mit, mal ohne Hut, davon ein Video zu drehen und mit diesem weitere drei bis neun Personen zu nominieren. Ja, was hat denn das mit Corona zu tun?!

Dachte ich auch erst, aber erstens war es mir egal, zweitens hieß es ja Anti-Corona, und drittens gibt es durchaus Parallelen.

Parallelen zu Corona

Da ist zum einen der Aspekt der Herausforderung. Hier wie da, bei Corona und beim Kettentrinken, ist von einer Herausforderung die Rede, und da „Herausforderung“ der neue Fachbegriff ist für „Riesenscheiße, durch die man irgendwie durch muss“, passt das schon. Diesen Zusammenhang erkennt man auch noch nach einer in einem Zug leergetrunkenen Weinschorle.

Hugo Boss und die Krise

Bei beidem, Sauf-Herausforderungen und Corona, geht es auch um Krisen. Die Corona-Krise ist an sich schon eine, bei den Challenges können Krisen durch Mangel entstehen. Aus Gründen der Internationalität hatte ich etwa einen Freund in England nominiert; die Aufgabe sah hier unter anderem das Trinken eines Schnapses vor. Er habe keinen Schnaps im Haus, beschrieb der Nominierte kurz darauf seine persönliche Krise. Meine scherzhafte Empfehlung, er könne es ja auch mit Aftershave versuchen, hat er nicht mehr beantwortet. Ich hoffe, er hat jetzt nicht sein Hugo Boss ausgesoffen und liegt seitdem benommen im Badezimmer.

Herdentrunkenheit

Es geht zum Dritten aber auch um exponentielle Verbreitung, derzeit auch eine große Sache, deren Berechnung und Beherrschung dem Mathematiker zu neuem, unerwartetem Ansehen verhilft. Exponentielles Wachstum kann man durch eine Funktion der Form f(x) = a ⋅ bx beschreiben. Oder aber so: Dadurch, dass die Nominierten nicht nur jeweils einen weiteren Teilnehmer nominieren, sondern immer gleich mehrere und die dann auch wiederum mehrere, wird nicht linear gesoffen, sondern in alle Richtungen ausufernd, bis schließlich eine Herdentrunkenheit erreicht ist.

Drei anstrengende Abende

Man kann diese Kette stoppen, indem man nicht mitmacht. Sauf-Challenge-Teilnehmer verhalten sich aber überwiegend wie die Apres-Ski-Party-Vollhonks in Ischgl und anderen Übertragungs-Hotspots, die einfach nicht nein sagen können. Ich habe natürlich auch alle drei Herausforderungen angenommen, weil ich nicht unhöflich sein und die mich Nominierenden nicht enttäuschen wollte. Es waren drei anstrengende Abende. Den passenden Alkohol suchen, Gläser auswischen, Haare richten, die ganze Chose aufnehmen, dabei ganz natürlich wirken, und einmal mussten wir sogar parallel filmen, weil mein Mann auch nominiert worden war. Ein Glück schlief das Kind schon.

Kreativ mit Traube-Nuss

Woher diese Herausforderungen ursprünglich kamen? Keine Ahnung. Entweder hatten drei Leute zufällig dieselbe Idee, leicht abgewandelt, oder die Menschen werden in der Corona-Krise doch nicht ganz so kreativ, wie ständig behauptet wird. Warum zum Beispiel gibt es keine Fress-Challenges? Eine halbe Tafel Trauben-Nuss-Schokolade, dann eine Tüte Chips, dann die andere Hälfte Traube-Nuss, und alles auf ex. Dabei einen Schal tragen. Das wäre doch mal was. Zu ungesund? Dann halt Apfel/Sellerie/Brennnesseltee. Eine echte Herausforderung, die sich dann auch nicht so schnell ausbreiten würde.

Die Autorin

Sigrid Sebald (50) ist seit 2000 RHEINPFALZ-Redakteurin in Zweibrücken, wo sie mit Mann und Tochter auch lebt. Über die Beiträge für die „Zweibrücker Rundschau“ hinaus schreibt sie regelmäßig in der RHEINPFALZ-Sommererzählreihe sowie Weihnachtsgeschichten.

Die Kolumne

Christine Kamm und Sigrid Sebald schreiben abwechselnd in der Online-Kolumne „Ich sehe das ganz anders“ über die großen und kleinen Überraschungen sowie Absurditäten des Alltags. Hier finden Sie alle anderen Kolumnen.

