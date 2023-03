Nordlichter:

Pilot fliegt extra Schleife

Wer kennt es nicht: da fliegt das Flugzeug eine elegante Kurve und die Hälfte der Passagiere bekommt die schönste Küste zu Gesicht. Die anderen Hälfte der Passagiere schaut in den Himmel. Ein Pilot von Easy Jet flog in dieser Woche von Reykjavik in Island nach Großbritannien und auf dem Flug dorthin gab es Nordlichter zu sehen – leider aber nur auf der einen Seite. Damit der andere Teil der Fluggäste auch in den Genuss des Schauspiels kam, flog der Pilot eine extra Schleife – so konnten alle Passagiere das Naturphänomen beobachten. In dieser Woche waren die Nordlichter übrigens auch in Teilen von Deutschland zu sehen – wie hier über dem Stadtrand von Havelberg in Sachsen-Anhalt (Foto).