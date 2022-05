Uffstiech hie , Uffstiech her: Ich glaab, de FCK halt sei Fäns fer dabbich.

Jetzt, wu de FCK endlich widder um die zwätt Liga spielt, kinnt alles so schää sei. Mer fräät sich druff, dass mer in de Relegation die Schluffis vun Dynamo Dresde wegbatsche derf, un dass es dann widder richdich losgeht middem Betze. Es Stadion isch jo jetzt schunn voll. Will saache: Die Fäns stehen wie än Mann hinner ihrm FCK.

Un des isch des, was mich so uffreecht. Also: Nit, dass die FCK-Fäns so subber sinn, reecht mich uff, sondern fer wie dabbich de FCK sei Subber-Fäns halt. Mir licht des im Maache, seit se Ende März dere Pacific-Media-Group – des isch so e indernationales Inveschdore-Konsortium – zeh Prozent vun de Aadääle am FCK verkaaft hänn. Genauer: zeh Prozent vun de „1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KG uff Aktie“, wie der Lade rund um die Profimannschaft seit de Ausgliederung hääßt. Gezahlt hänn se fer die zeh Prozent wohl gut drei Millionen Euro.

Des muss mer sich uff de Zung zergehe losse: Do griechen e paar indernationale Inveschdore sechs Woche vor emme meechliche Uffstiech zeh Prozent vum FCK fer relativ klännes Dittliga-Geld. Steicht de FCK jetzt uff, dann hänn die uff die Schnelle naddierlich fett Gewinn gemacht. En Verei in Liga zwää isch nämlich määner wert wie änner, wu in Liga drei rumkrotzt. Schätze mer ääfach emol, dass en Vereinswert in Liga zwää im Vergleich zu de dritte Liga um 50 Prozent steicht, dann sinn die zeh Prozent vun de Pacific Media Group bei emme Uffstiech iwwer Nacht 4,5 Millione Dutte wert.

Ich frooch mich jetzt: Warum gebt mer die Schongs uff so en Gewinn e paar dohergeloffene Inveschdore? Warum losst mer nit de eichene Fäns vor? Will saache: Warum hot de FCK – wie schunn lang versproche – nit ääfach die „Fänsäule“ uffgemacht: also die Meechlichkeit, dass sich die FCK-Aahänger finanziell an de „1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KG uff Aktie“ beteilichen?

Gääs gewett: Die drei Millione, wu die Pacific Media Group bezahlt hott fer zeh Prozent vum FCK, hedden se vun de Fäns in acht Daach z’sammeg’hatt, un zwar – Entschuldichung – uff enre Arschbacke. Un de Profit hedden im Fall vum Uffstiech dann – genau! – die Fäns gemacht. Un die hedden hinnenooch als stolze B’sitzer vun zeh Prozent vun emme Zwättligischt b’stimmt ach gern noch e bissel ebbes noochg’schosse.

Warum des beim FCK so nit laaft? Ich glaab, ich griech do eher uff’m Betze e VIP-Kart fer de Waldhof wie e Antwort.

Ich mään jo blooß.