Neues Jahr, neues Körpergefühl? Nach wie vor der Vorsatz-Hit: Sport. Jap, der Klassiker. Und dieses Mal könnte es mit dem Schweiß-Überfluss endlich hinhauen. 2022 muss man sich nämlich gar nicht mehr erst in die Muckibude quälen, nein. Kartoffel-Körper werden jetzt vielerorts direkt im Büro, im Outdoor-Gym davor oder zu Hause zu Beach-Bodys modelliert. Work-Life-Blending ist der neueste Trend für alle, die mit ihrer Fitness blenden wollen: Alltag und Sport verschmelzen. Im Job fallen mal mehr, mal weniger Aufgaben an – zwischendurch bleibt Zeit fürs Training. So mutieren der Arbeitsplatz zum Sportplatz, das Homeoffice zum Homestudio. Anders als bei der Work-Life-Balance steigt man während der Arbeitszeit mal kurz für ein Workout aufs lifestylige Balance-Board, bei der Telefonkonferenz wird mit Hanteln hantiert, und nach dem Hula-Hoop-Training in der Mittagspause geht’s dann mit neuem Elan wieder an die andere Arbeit. Man muss also noch nicht mal durch den Regen zum Fitnesstempel radeln, da Bauch, Beine, Po und Co. unter Anleitung auch digital trainiert werden können. In der Körperformfabrik mit Protein-Shake-Posern und Zumba-Zapplerinnen Kalorien killen? Is’ ja ohnehin voll 2019.