Erhaben thront die Akropolis über der griechischen Hauptstadt Athen. Der tempelbekrönte Burgberg zählt zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, Millionen Besucher erklommen in präcoronischer Zeit jedes Jahr den steilen Anstieg über rutschige, da abgewetzte Marmorsteine hinauf zum Parthenon. Vielleicht wären es noch mehr gewesen, wenn der Weg Gehbehinderte nicht vor so hohe Hürden gestellt hätte. Seit Donnerstag gilt nun in Sachen Akropolis-Alpinismus für Menschen mit Handicap eine neue Zeitrechnung: Es geht aufwärts per Aufzug. Eigentlich existiert ein Lift seit 2004, nur funktionierte er selten. Eine Misere, die der Vergangenheit angehören soll, verspricht der aktuelle Sponsor, die Aristoteles-Onassis-Stiftung. Erhebend.