Leibspeise:

Viper an Brokkoli

Das Tierheim Berlin päppelt gerade eine Schlange auf, die in einer Brokkoliverpackung von Spanien nach Deutschland gekommen ist. Die Kundin eines Supermarktes in Berlin hatte die Viper, die 80 Zentimeter lang werden kann, entdeckt. Das Tier sei wohl zufällig in die Verpackung gelangt. „Ich habe noch nie von einer Schlange gehört, die Brokkoli frisst“, sagt jedenfalls Annette Rost vom Tierheim. Aber Brokkoli biete einer Schlange ein perfektes Versteck vor Fressfeinden. Vielleicht haben ja die Kinder recht, die sich gegen den Verzehr von Gemüse sträuben. Man weiß nie, was drinnen ist ...