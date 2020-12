Weihnachtslieder:

Melodien für Millionen

Liebe Mitmenschinnen und Mitmenscher, dieses Jahr ist es arg schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen, selbst wenn man nicht Schwiegermutters allzeit verkochtes Gemüse loben und auf den letzten Drücker dem missratenen Neffen eine Strumpfhose stricken muss. Die Münchner Uni der Bi-Ba-Bundeswehr rät in ihrer Weihnachtsstudie, für das richtige Festgefühl „alle Sinne entsprechend zu stimulieren“, mit Glühwein, Kerzen, Süßem, Deko und Weihnachtsliedern. Auf der sicheren Seite sei man stets mit „Driving Home for Christmas“. Aus aktuellem Anlass wurde der Text leicht überarbeitet: „Staying Home at Christmas.“

Weihnachtsgeschenke:

Wechsel beim Lieferdienst

Laut Analyse der Bundi-Forscher bringt im Norden und Osten Deutschlands zu 80 Prozent der Weihnachtsmann die Geschenke, also der gutmütige rot-weiße Cola-Opi mit Sack und Rentierschlitten. Beobachtungen legen nun nahe, dass diese Gestalt schon bald abgelöst wird durch einen hämisch grinsenden Typen im blauen Schlabberlook mit Jeff-Bezos-Glatze, Sackkarre und verschrammtem Transporter, der singt: „Von drauß vom Logistikzentrum komm ich her.“

Weihnachtsstimmung:

Kreativ gegen die Krise

Die Mannheimer Psychotherapeutin Michaela Willhauck-Fojkar sieht das Corona-Weihnachten auch als eine Chance für Familien und rät, mehr Kreativität zu wagen: So könne ein Familienessen während der Festtage ebenso gut zu einem Gelage von Piraten auf dem Fußboden werden. Dabei sei verboten, „bitte“ und „danke“ zu sagen. Gerade in diesen Zeiten helfe es oft, „den großen Ernst zu vertreiben und Situationen zu schaffen, in der alle zusammen lachen“. Haben wir soeben herzlich getan. Danke.