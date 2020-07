Pluralität:

Anecken

„Einst ging ich am Strande der Donau entlang, ohohoh, olalala ...“ Stopp! Pfui! Garstiges Liedgut, äh, Liedschlecht, weil: sexistisch. Ist die Welt kompliziert geworden! So viele Befindlichkeiten, die man/frau/es zu berücksichtigen hat. Mohrenstraße, Zigeunerschnitzel, Deutsche (!) Post. Gelobt seien simple Antworten à la Horst Seehofer: Rassismus bei der Polizei ist verboten, also gibt es ihn nicht. Das ist mal klare Kante. Oder Donald Trump: Corona is no prob, Bob. Aber sind nicht die USA raus aus der WHO, weil die nicht rechtzeitig gewarnt habe? Boah, es wird schon wieder verzwickt.

Mobilität:

Abschleifen

Beruhigend, dass es bei Bundesverkehrtminister Audi Scheuer läuft wie immer: gar nicht, es wird ja gerast. Die neue Straßenverkehrsverordnung mit schärferen Regeln für Autofahrer ist wieder weitgehend kassiert, weil Scheuers Ministerium eine illegale Abschaltvorrichtung einbaute. Und was sagt Andi dazu? „Jetzt geht es um Lösungen, nicht um Rückblick.“ Sollte es dereinst ein „Handbuch des politischen Überlebens“ geben, gebührt ihm darin ein längeres Kapitel.

Diversität:

Aufmucken

Zum Schluss hätten wir gern die „Wacht am Rhein“ angestimmt, aber seit ’s Annegret von der Saar das KSK zur Gesinnungsläuterung verdonnert hat, finden wir niemanden mehr, der mitniederschmettert. Schade. Nun soll auch noch wegen weiblicher Unterpräsenz eine 50-prozentige Frauenquote her. Bei der CDU! Wo dort schon der Merz die Bauern einspannt, oder wie es in dem Volkslied heißt. Dabei ist der Parteivorsitz seit 20 Jahren eine reine Damenwahl. Was haben die die ganze Zeit gemacht?