Dieselaffäre:

Was hinten rauskommt

Au weh, VW. Nun hat sogar der Bundesgerichtshof befunden, was jeder längst wusste, der ein normal ausgeprägtes Rechtsempfinden hat: Es ist eine Schweinerei, arglosen Kunden eine Ware zu verkaufen, die in der angepriesenen Form gar nicht existiert. Und dann noch zu maulen, wenn sich die Gelackmeierten beklagen! Aber wer eine Kühltasche braucht, ist eben unglücklich mit ’nem Heizstrahler, selbst wenn er funktioniert.

Tourismus:

Leute, kommt bald wieder

Kaum ebbt die Pandemie ab, entbrennt der Verteilungskampf um ausgehungerte deutsche Reiseweltmeister, die so lange an die heimische Scholle gefesselt waren. Prä-coronäre Lieblingsziele öffnen im Akkord die Tore. Sehr eifrig wirbt Österreich um die belächelten Piefkes, die erst beim Après-Ski in Ischgl mit Covid-19 on the Rocks viral gehen, um sich Monate später auf austrischen Almen auszukurieren. Na, sogt do da Söder Markus. Kimmts noch Bayern! Do is aa schee. Un des Corona-Zeig ham mia aa no.

Boulevardblattschuss:

#wirhabenBessereszutun

WILLENLOSER SEX MIT AUßERIRDISCHEN NAZI-SCHLAMPEN!!! Ihre Neugier ist erregt? Sie haben geklickt und gekauft? Gut. Dann ist der folgende Text vernachlässigbar. Vom Boulevard lernen, heißt siegen lernen.

Corontäne:

Hand aufs Herz

Ein britischer Regierungsberater fährt mit Covid-19-Symptomen quer durch England zu seinen Eltern. Der niederländische Regierungschef hielt sich an die Auflagen und sah seine Mutter nicht mehr vor ihrem Tod. Wem vertraute man also lieber die Macht an? Doch wie hätte man selbst gehandelt?