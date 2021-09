Coronamanagement:

Trink, trink, Schülerlein, trink!

In Rheinland-Pfalz gelten Schüler als größerer Corona-Infektionsherd als Säufer. Oder wie ist zu erklären, dass sie maskiert im Unterricht sitzen müssen, während Kneipenbesucher die Maske am Platz abnehmen dürfen? Nur damit, dass sonst das Trinken einigermaßen beeinträchtigt wäre? Sollte dies der entscheidende Unterschied sein, ein Tipp an Lehrer und Elternvertreter, um die Maskenpflicht zu umgehen: einen Kasten Bier in jede Klasse stellen und draußen ein Schild „Zur fröhlichen Penne“ aufhängen. Das Thema „lokale Wirtschaft“ kann man sowieso nie früh genug durchnehmen.

Denunzianten:

Der war’s, der war’s!

Kaum ist im Nachbarländle BaWü ein Meldeportal gegen Steuerbetrug online gegangen, hagelt es Kritik. Da digitalisiert sich mal eine Verwaltung, und es ist auch nicht recht. Was heißt hier Anstachelung zum Denunziantentum? In Texas, Inbegriff der Freiheit, gilt ein Abtreibungsgesetz, nach dem jeder jeden anschwärzen kann, er habe Frauen bei einer Abtreibung nach der sechsten Schwangerschaftswoche geholfen. War es so und kommt es zum Schuldspruch, erhält der Verpetzer 10.000 US-Dollar. Schaut her, ihr Schwoba, und lernt von den Profis.

Wahlvolk:

Nach uns die Sintflut!

Laut einer Umfrage des Nabu sagen 59 Prozent der über 65-Jährigen, Klimaschutz zugunsten der Jüngeren sei ihnen bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl wurst. Von 60,4 Millionen Wahlberechtigten sind 12,8 Millionen älter als 69 Jahre und weitere 10,2 Millionen zwischen 60 und 69. Was also wird in Sachen Umweltschutz nach der Wahl passieren? Nix. Ganz genau.