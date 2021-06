Ernährung:

Da ist der (Mehl-)Wurm drin

In der Mensa der Uni Leipzig stand heuer Insektenburger auf dem Speiseplan. Kredenzt wurde ein Bratling aus Erbsenprotein vermengt mit gemahlenen Larven des glänzendschwarzen Getreideschimmelkäfers. Chic. Früher kannte man Insekten im Essen ja nur aus billigsten Schnellfressbuden: Chili con Kakerlak, Spaghetti alla Motti oder Leis mit Laus, wel bekomm? Sorry, aber Schabernack mit Schabensnack darf auch mal sein. Der Kerbtier-Genuss kommt übrigens aus Osnabrück: Made in Germany.

Ökologie:

Hummer gegen Kummer

Wo wir beim Essen sind: Flusskrebs gefällig? US-Forscher fanden heraus, dass die Tiere leichtsinniger werden, wenn ihre heimatlichen Gewässer mit Antidepressiva belastet sind. Und das sind nicht wenige, gerade in Pandemie-Zeiten, in denen besonders viele Menschen einen Stimmungsaufheller benötigen. Die Gute-Laune-Substanzen landen nach dem Verdauungsprozess in Bächen und Flüssen, wo sich die Krebse den Stoff reinziehen. Derart beschwingt, wagen die sich eher aus der Deckung, sodass sie rascher selbst zur Beute werden. Das ist so traurig, schnief, schluchz. Wo ist bloß wieder das Röhrchen mit den Glückspillen?

Diplomatie:

Baller, Mann!

In der abtrünnigen äthiopischen Region Tigray wurden bei einem Angriff der Regierungsluftwaffe auf einen Markt angeblich Dutzende Zivilisten getötet. Ein Glück, dass Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed Träger des Friedensnobelpreises ist. Sonst würden wir uns langsam Sorgen machen. So aber schlagen wir als nächsten Kandidaten für die Ehrung vor: Michail Timofejewitsch Kalaschnikow (posthum für sein Lebenswerk).