Fiskus:

Alles für wenige

„Pecunia non olet“, Geld stinkt nicht, soll Roms Kaiser Vespasian gesagt haben, als er Latrinen besteuerte. Der Spruch dient seither als Rechtfertigung, aus anrüchigen Geschäften Gewinn zu ziehen, wie es schmierige Finanzjongleure und gelackte Banker mit Cum-Ex-Deals taten, gedeckt von Cohiba-schmauchenden Vorständen und ungestört von deutschen Finanzministern, zum Schaden der Allgemeinheit. Doch lassen wir die Sozialromantik und blicken nach Südkorea. Die Uni in Ulsan betreibt ein Klo, das Fäkalien zu Biogas veredelt. Studis, die dort ihre energiereiche Notdurft verrichten, erhalten dafür Einkaufsgutscheine. Es lässt sich also auch sinnvoll Kot zu Kohle machen.

Impfen:

Nichts für einige

Aber was der Allgemeinheit frommt, muss trotzdem nicht Jederfraus Sache sein. Weshalb sich Nena nicht irgendwie, irgendwo, irgendwann impfen lassen wird, sondern wohl gar nicht. Das wäre nicht schlimm, würde sie nicht öffentlichkeitswirksam unwissenschaftlichen Unsinn verbreiten, im engstirnigen Gleichschritt mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Frei(heitlich)en Wählern. Man wird das weiterhin mit Würde hinnehmen müssen. Schon schlimm, in einer Corona-Dikatur zu leben, in der man nichts mehr sagen darf.

Rassismus:

Gar nichts für jeden

Laut einer Umfrage des Vergleichsportals Check24 haben sich während der Pandemie fünf Millionen Haushalte hierzulande ein Haustier zugelegt. Kamele waren nicht darunter, entsprechende Tätigkeitsbeschreibungen entbehren daher jeder Grundlage.