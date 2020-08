Allgemeine Corontäne, Tag 127:

Hundeelend, beendet

Liebes Tagebuch, heute war es anstrengend! Weil Bundestierwohlministerin Julia Klöckner eine Gassi-Pflicht für Hund und Halter fordert, erst demonstrativ den Köter zwei Stunden lang ums Veterinäramt gejagt. Endete leider mit dem Kalbitz-Syndrom (Kollaps rechter Lungenflügel, Milzriss, tritt für gewöhnlich auf nach Seitenhieben). Danach den Zwinger erweitert, obwohl der eigentlich groß genug war. Sofern man der überzüchteten Töle vorher das Halsband auszog, weil sonst die Tür nicht zuging, und ... Ach, was mischt sich die Tante überhaupt ein?

Allgemeine Corontäne, Tag 129:

Zigeunersoße, vermisst

Liebes Tagebuch, so ein Glück! Die letzten 5327 Flaschen Knorr-Zigeunersoße ergattert. Bevor es die Pampe nur noch als „Paprikasoße Ungarischer Art“ gibt. Wer will denn so was essen, das kann doch nicht schmecken! Oh, nur haltbar bis Juni 2022? Das wird hart. Egal, den Rest kriegt der Hund.

Allgemeine Corontäne, Tag 132:

Weltverschwörung, enthüllt

Liebes Tagebuch, gerade hocken Greta, Luisa und Angie im Kanzleramt, schlürfen Hormon-Cocktails aus dem Blut gefolterter Kinder und freuen sich einen Ast, dass Deutschland dank Corona weniger Treibhausgase ausstößt. Sonnenklar: Die haben das Virus bei den Chinesen bestellt, um damit das Klima zu retten. Vordergründig. In Wirklichkeit werkeln sie an der Unterjochung der Menschheit! Gassi-Zwang, Fasnachtsverbot, Umbenennungen unserer Lieblingsnahrungsmittel – alles Teil eines perfiden Geheimplans! Bill Gates steckt auch mit drin. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Denk doch mal nach. So, jetzt weißt du Bescheid, mach was draus.