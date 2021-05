Grundrechte:

Impffrei bis Hawaii

... und jetzt zusammen: „Wir fahren alle nach Marokko, do hawwe alle än lange Rock o ..!“ Ähm, Verzeihung, räusper. Es ging mit uns durch. Eigentlich ist es nicht unsere Art, derart bierzeltig herumzugrölen. Aber wir haben gerade realisiert, was die neue Freiheit für Geimpfte und Genesene für uns bedeutet: Rausgehen! Treffen! Feiern! Urlaub ohne Quarantäne! Ein bisschen blöd ist, dass die Kids noch ungespritzt sind, sozusagen voll bio, höhö. Egal. Der Kühlschrank ist voll, die Lehrer sind online zugeschaltet. Also, ihr Dreikäsehochs, seid schön brav. In drei Wochen sind wir wieder da. Vielleicht.„Olé, wir fahr’n im Bus nach Barcelona ...!“

Impfneid:

Neues aus Impflingen

Was denn? Missgünstig, bloß weil wir es uns gutgehen lassen und unser Gebiss vor der Waldhütte im Dubbeglass mit Schorle entkeimen oder uns auf der Terrasse unseres Lieblings-Luigis in Panna Cotta suhlen? Während ihr mal gefälligst wartet, bis ihr dran seid. Wäre sonst auch viel zu voll hier.

Muttertag:

Fluch der guten Tat

Heute ist Muttertag, und was fast jede Mutter mag, sind Blumen. Das nimmt die Deutsche Umwelthilfe zum Anlass, gegen die angeblich 39 Millionen Einwegpaletten aus Plastik zu wettern, die im Laufe einer Pflanzsaison von März bis Mai auf den Müll wanderten. Alte Miesmacher. Anstatt sich an der schönen Gärten Zier zu freuen, an Narcissus und an Tulipan, da dockt jede Biene an. Man kann es einfach nicht recht machen. Dann schottern wir das ganze Geläuf eben. War uns eh zu grün. Maja, schwirr ab!