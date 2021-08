Wetter:

Es werde Licht

Liebe Leserinnen und Leser, haben auch Sie zuletzt diese größere Helligkeit bemerkt, diese höhere Wärme? Wie Wissenschaftler betonen, handelt es sich offenbar um ein ganz natürliches Phänomen, hervorgerufen durch einen Himmelskörper, den unsere Vorfahren alten Aufzeichnungen zufolge „Sonne“ nannten und den sie mit erhöhtem Schweißfluss, intensiverem Durstgefühl und einer stärkeren Tönung der Haut in Beziehung setzten. Kein Grund zur Sorge also, die Erscheinung geht schnell wieder vorbei.

Verschwörungsmythen:

Die Erleuchtung

Die Schriftleitung hat uns gemahnt, die Tagesparole aus Berlin zu beherzigen, die lautet: „Zuversicht verbreiten, Lebensmut stärken, Zusammenhalt fördern“. Wir sollen alle Themen meiden, die Unfrieden stiften, also Corona, Impfung, Klima, Urlaub, Wahlen, Wetter, usw. Wenden wir uns also dem zu, was Mutter Natur uns heuer im Überfluss bietet: Schnecken, Schmeißfliegen, Schimmelpilze und Schnaken. Moooment: Die fangen ja alle mit „S“ an. Genau wie Spahn (Jens), Sars-CoV-2 und Stiko! Da steckt was dahinter. Das müssen wir unbedingt dem Bodo melden. Wie heißt der noch gleich? Schiffmann? Aaaahhrg, wir sind verloren.

Beziehungen:

Helle Empörung

Ein Hoffnungsschimmer kommt aus Thailand, wo die Regierung Leitlinien für coronakonformen Sex veröffentlichte („Coronasutra“). Sicher seien demnach Stellungen, bei denen sich die Partner nicht ansehen. Da bleibt ja nur das bewährte Säugetiergehabe, das wir aus S(!)ielmanns „Expeditionen ins Tierreich“ kennen. Und das in unserem Alter und mit lädiertem Rücken. Ächz.