Gegen den Corona-Blues 1:

Hilft: Ausprobieren!

Herzlich willkommen bei der Beratung in schweren Lebenslagen. Ihnen geht’s nicht gut? Sie kommen mit den Umständen nicht klar? Hier werden Sie geholfen. Tipp Nummer eins: Schon kleine Dinge können Ihre Situation verbessern. Das Karlsruher Institut für Technologie und das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit raten zum – Treppensteigen. Ja, genau. So lasse sich das Wohlbefinden steigern. Muss ja nicht gleich die Stairway to Heaven sein. Auch in der Corona-Zeit immer schön positiv bleiben. Dass es so einfach ist ...

Gegen den Corona-Blues 2:

Hilft auch: Ignorieren!

Aber das Leben ist ja auch nicht kompliziert. Sofern Sie Tipp Nummer zwei beherzigen: Ignorieren Sie schlicht alles, was Ihnen gegen den Strich geht, und es verschwindet. Sie haben eine Wahl verloren? Quatsch. Corona ist gefährlich? Unsinn. Impfen schützt gegen Krankheiten? Verrückt. Die Lösung des Mathe-Lehrers ist korrekt, die des Juniors nicht? Unmöglich. Und der bräsige Gorilla, der biertrinkend und pupsend auf der Couch lümmelt, ist der eigene Partner? Nie im Leben. Sehen Sie, geht doch.

Gegen den Corona-Blues 3:

Hilft immer: Akzeptieren!

Natürlich gibt es Dinge, die müssen Sie einfach akzeptieren (Tipp Nummer drei). Etwa, dass manche Gesundheitsämter selbst nach neun Monaten Pandemie am Wochenende noch immer keine Infizierten-Zahlen melden. Sei’s drum. Tipp Nummer vier: Halten Sie sich an die Lehren des großen Konfusius, der sagte, in China fällt ein Sack Reis um. Und meinte: Das ist was, was die Welt nicht bewegt. Aber er sagte auch: In China hustet eine Tiermarkt-Verkäuferin. Und meinte: Das ist was, was die Welt nicht braucht.