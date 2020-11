Corona und Kirche:

Weihnachten light

Der Papst hat Weihnachten abgesagt! Nicht das ganze Fest natürlich, nur das Brimborium im Vatikan. Trotzdem irritierend: Der erste Bischof von Rom, der am Geburtstagsfest Jesu frei hat. Bis auf die Christmette im Petersdom, die Franziskus in privater Form feiern will. Was frei nach dem Markus(Söder)-Evangelium vermutlich bedeutet: mit nicht mehr als zehn Personen aus maximal zwei Haushalten, Kind mit Grippe inklusive. Immerhin wird sie online übertragen: Der Papst im Dome-Office. Erst Geisterspiel im Gotteshaus, dann ein kleines Abendmahl mit Vorgänger Benedikt? Kaum zu glauben.

CDU-Vorsitz:

Hart aber merzlos

Während der Papst weiß, was die Stunde schlug, tut sich Friedrich Merz schwer mit der Absage von kleineren Veranstaltungen wie einem Parteitag aus 1001 Delegierten. Es gebe in der CDU eine „Aktion Merz verhindern“ raunte der Chef-Anwärter beleidigt und stilisierte sich als Märzgefallener. Zutreffender ist: Er, der stets nur nölt und flennt, gehört längst zum Establishment.

Medien:

Ohne Krimi geht die Mimi ...

Laut Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten wird das klassische TV-Programm in der Corona-Zeit stärker genutzt. Die tägliche Dosis KGB: Krimis, Gesprächsrunden und Bergidylle. Wer zu diesem Mittel greift, muss in der Tat verzweifelt sein.

Meteorologie:

Und nun, das Wetter

Der Wetterbericht ist wieder falsch? Schuld ist Corona, sagt die Weltorganisation für Meteorologie: Weniger Flüge = weniger Daten = ungenaue Prognose. Nutzen wir halt wieder Frösche. Falls es noch welche gibt.