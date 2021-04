Bildung:

Im Wald, da sind die Schüler

„Die Sonne scheint, das Wetter ist schön. Herr Lehrer, wir wollen spazieren geh’n.“ Sagte der Großvater selig wonnig lächelnd, wenn er sich der Volksschule erinnerte. Also der Zeit, in der so etwas wie Unterricht stattfand, den Älteren mag das Wort noch geläufig sein. Um die coronären Konsolen-Kids zu lüften, wollen nun Politiker die bildungsferne Bande samt Paukern in die Wüste, ähm, den dunklen Tann schicken, damit sie dort büffeln. So geht, bei Mutter Natur lässt sich fürs Leben lernen: Etwa, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.

Sprache:

N wie Neudeutsch

Die gute, altbackene Buchstabiertafel soll moderner und entnazifiziert werden, auf dass sie der Lebenswirklichkeit einer kulturell diversen Gesellschaft mehr entspreche, sagt das Deutsche Institut für N wie Normung und liebäugelt mit Städtenamen als Richtschnur. Ein I wie Irrweg. Wenn schon A wie alltagstauglich, dann richtig: B wie Bio-Banane, C wie Corona, D wie Döner, G wie Gendersternchen, K wie Koks, L wie Lauterbach, M wie Mafia, Ö wie Ökostrom, P wie Pälzer, V wie Volk(swagen). Oder so. Ach, im Grunde ist es uns W wie Wurst.

Kinderbetreuung:

Irgendwie, -wo, -wann

Endlich soll es einen Rechtsanspruch geben auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Okay, erst ab 2025. Aber vorher sind die Schulen eh nicht offen. Jedenfalls ist es gut, dass das kommt. Danke, Bundestag! Auch für den Rechtsanspruch auf schnelles Internet, damit die Datenpakete nicht mehr von der Post ausgetragen werden müssen. Top! Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren besteht übrigens seit 1. August 2013.