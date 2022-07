Das trauernde Schaf:

Treue über den Tod hinaus

Sage niemand, Tiere hätten keine Gefühle: Ein junges Schaf hat sich vermutlich aus Trauer nicht von Bahngleisen in Schwaben bewegen lassen und musste von der Polizei weggetragen werden. Es habe Anfang der Woche nicht von der Seite seiner zwei Artgenossen weichen wollen, die ein Zug in Tapfheim getötet hatte, sagte ein Polizeisprecher. Ein Polizist nahm das Tier auf die Schultern und brachte es in einen nahe gelegenen Hof, wo es Unterschlupf fand.