Urlaubstrend:

Rent a Pool

Nach dem Corona-Lockdown des Winters boomen in Frankreich Freizeit und Urlaub im Grünen, wofür Privatleute Erholungshungrigen auch ihre Gärten, Schwimmbäder oder Dachterrassen vermieten. Die Corona-Krise habe den Wunsch zum Ausspannen in privater Umgebung im Freien verstärkt, berichtete die Zeitung „Le Figaro“. Wer nicht verreisen, aber eine Feier mit Familie oder Freunden im Freien organisieren möchte, kann stundenweise den Swimmingpool, Garten, Balkon oder die Dachterrasse anderer Leute mieten. Die Plattform We Peps registrierte im Vergleich zum vergangenen Sommer einen Anstieg der Buchungen um 400 Prozent.