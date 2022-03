Als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg haben am Freitagmorgen um 8.45 Uhr Radiosender in europäischen Ländern das Lied „Give Peace A Chance“ von John Lennon gespielt. Allein in Deutschland machten mehr als 200 Hörfunkprogramme mit, darunter viele öffentliche-rechtliche Stationen und Privatsender, wie die ARD mitteilte. Auch der ukrainische Sender Radio Promin soll bei der beispiellosen Rundfunk-Aktion dabei gewesen sein. „Give Peace A Chance“ entstand 1969 während des sogenannten Bed-Ins von Beatles-Mitglied John Lennon und seiner Frau Yoko Ono in Montréal. Seit seiner Hochzeit reiste das Künstlerpaar damals herum und veranstaltete Protestaktionen für den Frieden. „Alles was wir sagen ist: Gebt dem Frieden eine Chance“, Lennon damals.