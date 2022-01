Autowerbung:

Stalking an den Pyramiden

Nach einem Werbespot in Ägypten mit Andeutungen zu sexueller Belästigung rudert der französische Autohersteller Citroën zurück. Im Clip ist der ägyptische Popstar Amr Diab am Steuer eines Citroën zu sehen, der wegen einer Frau am Straßenrand scharf bremsen muss. Nach Blickkontakt der beiden nutzt Diab eine eingebaute Kamera im Auto, um heimlich ein Foto der Frau zu machen – das Bild erscheint kurz danach auf dem Handy eines grinsenden Diab. Citroën zog den Spot zurück.