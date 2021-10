Seebestattung:

Das falsche Meer

2500 Euro Schmerzensgeld erhält eine Witwe, weil die Asche ihres verstorbenen Mannes vom Bestatter in die Ostsee statt in die Nordsee gestreut wurde – entgegen dem letzten Willen des Mannes. Das Landgericht Bielefeld erkannte Schlafstörungen und Depressionen der Frau als Folge der Verwechslung an.