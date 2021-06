Gehörloser Feuerwehrmann:

Ein Wunsch wird wahr

Er wollte schon als Junge Feuerwehrmann werden wie sein älterer Bruder, doch dieser Wunsch schien unerfüllbar für Thomas Hoppe. Seit er als kleines Kind eine schwere Ohrenentzündung durchlitt, ist der heute 51-Jährige aus dem Kreis Pinneberg gehörlos. Nun aber kann der zweifache Familienvater endlich seinen Traum leben. Ein halbes Jahr dauerte der Kampf, dann hatte Hoppe das Okay von Gemeinde, Kreis und Feuerwehrversicherung. Sogar für eine Gebärdendolmetscherin reichte das Geld. Im März begann der erste gehörlose Feuerwehrmann in Schleswig-Holstein mit seiner Ausbildung. Aus Sicherheitsgründen wird er bei Einsätzen in der zweiten Reihe Dienst tun, die Wartung der Geräte und Fahrzeuge ist für den gelernten Feinmechaniker aber eine Aufgabe, die ihm auf den Leib geschneidert ist.