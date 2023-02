Tiere:

Alligator in New Yorker Park

„I’m an alien, I’m a legal alien, I’m an Englishman in New York“, singt Popstar Sting und beschreibt in dem Lied seinen Ausflug auf der Fifth Avenue. Einen Ausflug in New York hat auch ein anderes „alien“ unternommen, jedoch war es illegal unterwegs: Ein 1,2 Meter langer Alligator (unser Foto zeigt ein Exemplar der Gattung im Zoo von Belgrad) wurde am Sonntagmorgen im Prospect Park gesichtet, vermutlich war es von seinem Besitzer ausgesetzt worden. Der Prospect Park ist ein beliebter Ort bei Bewohnern des Bezirks Brooklyn zum Picknicken und Spazierengehen mit den eigenen Haustieren. Laut Stadtverwaltung war die Echse, die in den USA im Delta des Mississippi heimisch ist, sehr lethargisch und befand sich möglicherweise in einem Kälteschock. Es wurde in den Bronx Zoo gebracht, zu Schaden kam niemand. Lakonischer Kommentar der Stadtverwaltung: Solche öffentlichen Räume seien „kein geeignetes Zuhause für Tiere, die in diesen Parks nicht heimisch sind“.