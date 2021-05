Ein Baby in Indonesien bekam den Vornamen Dinas Komunikasi Informatika Statistik. So heißt in der Landessprache das Statistikamt. Dort arbeitet Samet Wahyudi, der Vater des Jungen, und er ist so glücklich mit seinem Job, dass er seinen Brotherrn besonders würdigen wollte. Die Mama ruft ihr Kind nun Dinko, nach den Anfangsbuchstaben der zwei ersten Worte. Klingt irgendwie besser, finden wir.