Müllwerker suchen Schmuckstück:

Ringfahndung im Restmüll

Nach einer Nadel im Heuhaufen zu fahnden, ist sicher keine beneidenswerte Aufgabe, doch einen Müllberg zu durchwühlen, um einen Ehering zu finden, ist von ähnlich Herkulesscher Dimension. Aber vier Mitarbeiter der Mülldeponie von Egg Harbor im US-Staat New Jersey bargen nach langer Suche das Kleinod und übergaben es seiner Eigentümerin. Ruth Watson hatte den Ring nebst anderem Kram von emotionalem Wert in eine Plastiktüte gepackt, welche der Sohnemann beim Aufräumen in der Abfalltonne entsorgte. Ehe die Mutter den Verlust bemerkte, war die Müllabfuhr schon da. Viele Tränen, ein Anruf und große Mühsal später steckte das goldene Liebesversprechen wieder dort, wo es hingehört. Das kommt hoffentlich nie wieder in eine Tüte.