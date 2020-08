Alphörner im Hochhausgebirge: Am 12. September will sich das Ensemble der Dresdner Sinfoniker auf Hochhäuser im Stadtteil Prohlis verteilen und ein Konzert mit Klängen aus der Bergwelt geben. „Sechzehn Alphörner, neun Trompeten, vier Tuben und vier chinesische Dà Gu-Trommeln füllen ein ganzes Wohnquartier mit Klang“, verriet Intendant Markus Rindt. Das Publikum kann auf dem Parkdeck des Prohliser Einkaufszentrums Platz nehmen oder in den Straßen des Viertels wandeln. Titel des Programms: „Himmel über Prohlis“.

Komponist Markus Lehmann-Horn hat eigens für das Konzert ein Werk geschrieben. Bereits am Vormittag spielen 33 Sinfoniker in kleineren Gruppen in den Innenhöfen des Viertels und wollen den Anwohnern Appetit auf das kostenlose Konzert am Nachmittag in luftiger Höhe machen. Immerhin spielen die Musiker in fast 50 Metern Höhe. Die Alphornisten sind auf vier Dächern postiert. Auf anderen liefern Trompeten und Tuben weitere Klangfarben dazu.

Politische Themen musikalisch verpackt

„Die Musik dieses Konzerts nutzt die räumliche Distanz“, erklärte Rind. Zwischen den Musikern würden mehrere Hundert Meter liegen, das Grundmotiv sei die Verständigung zwischen Instrumentengruppen: „Genau hierfür steht auch das Alphorn: das Wechselspiel über weite Entfernungen im Gebirge.“

Ganz unvertraut ist die Hochhaus-Bühne den Sinfonikern nicht. 2006 spielten sie mit den Pet Shop Boys eine „Hochhaussinfonie“ in Dresden. Rindt hatte das Orchester 1998 mit dem Musiker Sven Helbig gegründet. Es setzt sich aus Künstlern der Freien Szene und Musikern namhafter Orchester aus dem In- und Ausland zusammen. Oft ging es bei den Projekten um politische Themen. 2013 führten die Sinfoniker in Ramallah und Jenin (Westjordanland) die „Symphony for Palestine“ auf – mit Kollegen aus arabischen Ländern. 2017 spielten sie an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, um gegen die von Donald Trump geplante Mauer zu protestieren.