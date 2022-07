Unsere Dialektserie rund ums Pfälzische feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Feiern Sie mit!

Seit 20 Jahren gehen die Leserinnen und Leser gemeinsam mit RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Redakteur Michael Konrad auf Spurensuche: Wo kommt dieser pfälzische Spruch eigentlich her? Was bedeutet dieses Pfälzer Wort? Aktuell steht in der Serie die Frage an, wer eigentlich (noch) das Wort „Spinnefiewer“ kennt und woher (Sie können noch mitmachen und uns Ihre Antwort schreiben). Im Jubiläumsjahr wollen wir uns aber auch bedanken für Tausende spannende Zuschriften, die uns seit März 2002 erreicht haben und mithilfe derer wir so viele Geheimnisse des Pfälzischen enträtseln konnten. Also verlosen wir heute dreimal das Buch „Saach blooß“ aus dem Verlag Lipplerbookz, das im vergangenen Spätjahr alle 258 „Saach blooß“-Folgen in einer 572-seitigen (!) 20-Jahres-Gesamtausgabe versammelt hat, inklusive aller 258 Karikaturen von Uwe Herrmann. Von „alla“ bis „Zott“ bleiben darin keine Fragen offen. Wer gewinnen will, muss uns nur seinen oder ihren Pfälzer Lieblingsspruch oder das Lieblingswort nennen und die Wahl kurz erläutern: Was ist an dem Wort oder an der Redensart für Sie so besonders?

Die Adressen

Schreiben Sie bis 21. Juli an: Rheinpfalz am Sonntag, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: saachblooss@rheinpfalz.de, Kennwort: „Saach blooß“. Die Namen der Gewinner werden wir in der nächsten Folge veröffentlichen. Viel Glück!

