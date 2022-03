En Wischmopp trefft en Langhoordackel. Un schunn werd’s bollidisch.

„Was isch dann mit deine Hoor los, Dannde Liesel? Du siehscht jo aus wie en Langhoordackel, wu sich an unserm Wischmopp zu schaffe macht.“ Un des, missen Se wisse, isch noch e freundlichi Beschreiwung.

„Des sinn mei Dreadlocks“, saacht die Dannde Liesel un streckt es Kinn so weit in die Heh, dass ihr verfilzte Strähne fascht bis zum Bobbes bambeln.

„Dreadlocks? Des isch jetzt sogar fer dei Verhältnisse olwer“, saach ich.

„Olwer?? Ich setz e politisches Signal!“, saacht die Dannde Liesel. „Wann in Deitschland e junges Mädel weche ihre Hoor nit bei Freidaachs fer Futtscher ufftrete derf, dann erklär ich mich mit dem Mädel solidarisch!“

„Freidääs for Fjutscher“, saach ich. Ich hol Luft. „Un du wääscht schunn, um was es in dere Dreadlock-Debatte geht, odder?“

„Ei jo“, saacht die Dannde Liesel, „es geht um die Neech ...“

„E Gewitter, Feier, Dannde Liesel! Muss des dann sei? Es geht, deed ich saache, doo drum, dass mansche farwiche Mensche sich iwwer die Dreadlocks mit de schwarze Bircherrechtsbeweechung identifizieren. Un wann en weißer Mensch sich die Frisur fer zum Schbass mache losst, dann kammer des als Iwwergriff betrachte. Als kulturelli Aaeichnung. Als Missachtung vun dem Lääd, des farwiche Mensche erfahre hänn. So. Un du kummscht mir middem N-Wort!“

„Ich fang dann jetzt e Bircherrechtsbeweechung aa, wu defor kämpft, dass jeder Mensch die Frisur draache derf, wu er will“, saacht die Dannde Liesel.

„Des hääßt, du setzscht die Unnerdrickung vun de Schwarze iwwer viele Johrhunnerte mit dere dramatische Eischränkung gleich, als weißer Mensch halt ääfach emol uff e kulturell problematischi Frisur zu verzichte?“

„Mir geht die Wehleidichkeit uff de Wecker“, saacht die Dannde Liesel. „Die sollen sich emol locker mache. Die Futschers-Freckling sollen fers Klima kämpfe un nit geche mei schääni Frisur.“

„Des isch nit dei Frisur!“, saach ich.

Awwer wem verzehl ich des eichentlich? Ich mään jo blooß.