Wer kennt nicht Butler James, der am 90. Geburtstag von Miss Sophie anstelle der vier geladenen, leider lange verstorbenen Gäste mit der Hausherrin das Glas erheben muss und immerzu über den Tigerkopf stolpert? Wobei sich James als sehr trinkfest erweist, hat nun der Leberspezialist Ansgar W. Lohse nüchtern festgestellt. Der Professor am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf errechnete, dass James 16 Gläser voller Champagner, Weißwein, Sherry und Portwein und somit 192 Gramm reinen Alkohols konsumiere, was 3,92 Promille entspreche. Lebensgefahr!, mahnt Lohse. Anschließende amouröse Abenteuer? Ausgeschlossen. Wenn Wein, Weib und Gesang zu viel werden, lass den Gesang weg.