Um ihr Los zu verbessern, kaufte eine 70-jährige Italienerin in Neapel ein Rubbellos – und tatsächlich: Sie hatte das große Los gezogen. Es bescherte der Signora 500.000 Euro. Um sicher zu sein, dass der Schein sie nicht trog, wollte sie ihren Gewinn in einem Tabak- und Lotterieladen bestätigen lassen, man weiß ja nie. Und was machte der 57-jährige Ladenbesitzer Gaetano S.? Laut italienischen Medien erkannte er den Wert des Papierschnipsels subito – und verduftete damit. Ciao Blödissimo, dachte er wohl. Die Polizei schnappte den schrägen Vogel pronto, noch ehe er auf die Kanaren entfleuchen konnte. Jetzt heißt es für ihn Dosenravioli statt dolce Vita. B(u)on appetito.