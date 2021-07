Wunderbeeren:

Wenn Zitronen süß schmecken

Liebe Leserinnen, liebe Leser, kennen Sie die Wunderbeere? Sie ist so groß wie eine Kirsche und wächst in Westafrika, dort bekannt unter dem Namen „Miracle Berry“. Ihre fantastische Wirkung: Das in der Beere enthaltene Protein Miraculin sorgt dafür, dass Saures süß schmeckt. Wer von der Wunderbeere nascht, für den schmeckt eine Zitrone wie eine Orange. Die Wirkung hält eine Stunde an. Forscher haben die Theorie, dass das an sich geschmacklose Protein die Struktur der Geschmacksknospen auf der Zunge verändert. Jedoch ist die Wunderbeere bisher – anders als in Japan – in der EU als Lebensmittel nicht zugelassen, sondern nur in Tablettenform erhältlich. Wäre es anders, würde das wohl die Zuckerlobby alarmieren ...