Liebes 2020,

es war das Jahr 2016, das wir vor vier Jahren an dieser Stelle und ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt heftig runtergeputzt haben – vor allem wegen der Brexit-Entscheidung und wegen der Wahl jenes Herrn, dessen Namen wir lieber nicht mehr nennen wollen, zum Präsidenten der USA. Dann kommt 2020 – und was können wir sagen? Eins der Übel von 2016 wird demnächst ab-, das andere endgültig umgesetzt. Und wen kümmert’s? Längst hat die Welt viel heftigere Sorgen. Soll heißen: Wir sparen uns heute die Beschimpfung von 2020, so gut das der Seele auch täte. Damit sich die Zukunft nicht noch mal so brutal an uns rächt.