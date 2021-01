Der Kunde ist König

Hach, die Verbraucherschützer. Immer da für den kleinen Mann. Oberschützer Klaus Müller hat diese Woche endlich der E-Fahrrad-Branche eingeschenkt: Inzwischen würden die Batterien oft so verbaut, dass man sie zum Laden nicht herausnehmen kann. Der Kunde müsse das Gefährt im Wohnzimmer an die Steckdose hängen. Unerhört! Da müsse eine EU-Richtlinie her. Denn es ist dem Kunden nicht zuzumuten, dass er denkt. Und sich ein Rad mit herausnehmbarem Akku kauft. Gut gemacht, Herr Müller. Bitte kümmern sie sich jetzt noch um den unpraktischen 911er Porsche, in dem man hinten so schlecht sitzt. Unerhört, wie da der Kunde übers Ohr gehauen wird! gch