Flüchtlinge, ahoi

Da soll noch einmal einer sagen, die Luxusindustrie engagiere sich nicht für die Ärmsten. Geradezu selbstlos ist das Angebot deutscher Reedereien an die EU, den obdachlosen Flüchtlingen auf Lesbos Kost und Logis auf ihren nutzlos herumliegenden Schiffen anzubieten – zum Selbstkostenpreis. Wo doch die klimawandelresistenten Rentner im Moment wegen Corona lieber zu Hause in der Badewanne dümpeln, als ihr eigener Kapitän. Jetzt stellt sich die Frage, was Selbstkostenpreis bedeutet bei einer Himmel&Meer-Suite mit Balkon auf Deck 15 mit separatem Check-In ohne Schlangestehen? Ein Schnäppchen. gch