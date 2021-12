Polit-Talk: E Dannde, drei Kanzler un e Stoßgebet.

„Was mache mer jetzt mit unserm neie Kanzler?“, froocht mich die Dannde Liesel.

Ich guck uff mei Fieß, dann an die Deck, dann es Fenschder naus. Ich wääß, uff was fer e dunkles Päddel uns des G’schbrääch uuweicherlich fiehre werd. „Ja, un was mä änscht du?“, frooch ich so uuschuldich zurick, wie’s norre geht. Awwer des isch naddierlich en Fehler.

„Hmmmm ...“, saacht die Dannde Liesel un runzelt die Stern. Sie denkt dadsächlich nooch. „Beim Brandtwilly hett ich des gewisst“, saacht se dann. „Un beim junge Kohl ach.“ Uff ihrm Bart kondensiert en Schwääßdrobbe. Mir werd kalt.

„Kannscht du immer blooß an des Äände denke, Dannde Liesel?“, frooch ich. „Kimmer nit äämool e serieeses G’schbrääch fiehre iwwer ...“

„Die waren halt knackich, die Berschelscher. Annerscht wie heit.“

Ich hol dief Luft. „De Scholz g’fallt dir also nit?“, frooch ich ohne jedi Hoffnung uff Besserung.

„Also, ich fiehl mich do jetzt iwwerrumpelt“, saacht die Dannde Liesel un iwwerkreizt die Ärm vor de Bruscht.

„Iwwerrumpelt? Des warscht doch du, wu grad mit unserm neie Kanzler aag’fange hot!“

„Un des warscht doch du, wu mir johrelang verklickert hot, dass die Roode so absolut schongselos sinn, dass se iwwerhaupt känn Kandidat uffsestelle brauchen. Un dann bassiert so ebbes!“

„Jetzt bin ich schuld?“, frooch ich.

„Wer dann sunnscht!“, blärrt die Dannde Liesel.

„Alla hopp. Gut“, saach ich. „Ich hett nit unnerschätze dirfe, wie uuvorstellbar dabbich die CDU un die CSU sinn.“

„Aha. Der Herr Schurnalischt babbelt sich widder aus de Affäär“, saacht die Dannde Liesel. „Des kenne mer jo. Un ich hugg do, mit emme Kanzler, wu ...“

„Saach jetzt nix, Dannde Liesel!“, saach ich un schick e atheistisches Stoßgebet in en Himmel, wu’s wahrschein’s gar nit gebt: Loss nit die Werter „Kanzler“, „knackich“ un „Bobbes“ in emme Satz falle, o Herr!

„Gell, der macht Sport, der Scholz?“, froocht mich die Dannde Liesel. Sie lächelt. Sie fahrt sich mit de Zung iwwer die Lippe.

Ich will die Kanzlerin zurick. Sofort!

Ich mään jo blooß.