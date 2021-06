Sie kamen alle zum Schrottgipfel: (von links) der britische Premier Boris Johnson, Japans Regierungschef Yoshihide Suga, der französische Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, der kanadische Premier Justin Trudeau, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden. Einträchtig stehen sie in Cornwall am Strand von Hayle und blicken auf Carbis Bay, wo gerade der G-7-Gipfel stattfindet. „Mount Trashmore“ heißt das Kunstwerk aus Altmetall– ein Wortspiel aus Mount Rushmore, wo die Köpfe von vier US-Präsidenten in Granit gehauen wurden, und dem englischen Wort „trash“ für Müll. Die Künstler Alex Wreckage (links) und Joe Rush wollen mit ihrer Skulptur auf die Gefahr aufmerksam machen, die der Umwelt durch Elektromüll droht. Schließlich wollen sich die Chefs der wichtigsten sieben Industriestaaten auf Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel verständigen.