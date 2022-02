Spottlicht:

Der große Tag

„Mit Spannung erwartet wird die heutige Wahl des ... .“ Nein, so können wir das nicht schreiben. „Eine richtungsweisende Entscheidung für die Bundesrepublik Deutschland steht am Sonntag in ....“. Nee, das glaubt uns auch kein Mensch. „Die Augen der Welt werden ab 12 Uhr auf das Paul-Löbe-Haus in Berlin gerichtet sein, wo 1472 Mitglieder der ...“ Nein, das geht erst recht nicht. „Am Sonntagnachmittag stellt sich der allseits beliebte Amtsinhaber in der 17. Bundesversammlung zur ...“ Nö. Nicht mit uns. „Ein Nation versammelt sich vor den Fernsehgeräten, um ... “ Es ist zum Mäusemelken!

+ Steinmeier + stopp + Nochmal fünf Jahre + stopp + Schnaps für alle + stopp +

Na, geht doch.