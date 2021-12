Kanzlerinflation

Noch drei Bundeskanzler und dann ist Weihnachten, belieben derzeit unsere österreichischen Freunde zu scherzen, während unsereins, korrekterweise nördlich der Alpen lebend, darüber sinnieren darf, ob es in 16 Jahren auch für Olaf Scholz rote Rosen regnen wird. Aber der Wahrheit die Ehre: Ewige Amtszeiten sind in Deutschland der CDU vorbehalten. Bei der SPD kommt nämlich immer sowas dazwischen wie ein DDR-Spion, ein Genscher oder ein überhöhtes Ego, das sich in vorgezogene Neuwahlen stürzt wie Don Quijote in die Windräder. Oder waren es Mühlen? Egal. Hierzulande regiert ja ab nächste Woche eh die FDP. ürzel_Glosse>