Lernen fürs Leben

Noch immer fällt für Millionen Schulkinder in Deutschland normaler Unterricht aus. Selbst in Landkreisen mit Inzidenzen unter 100 dürfen Kinder nur zwei bis drei Tage pro Woche in die Schule gehen. Doch Rettung naht: Denn bald können Schülerinnen und Schüler ihre viele freie Zeit wieder in Biergärten und Kinos verbringen. Da lernen die Kleinen wenigstens was fürs Leben. Und wem das als Erziehungsberechtigter nicht anspruchsvoll genug ist, der kann den lieben Nachwuchs ja stattdessen ins Theater oder in die Oper schicken. Rigoletto statt ABC-Lied – wer braucht da noch Musikunterricht?